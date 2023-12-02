سفير فلسطين بالقاهرة: واشنطن في يدها مفتاح الحل والقادرة على إنهاء الحرب

قال السفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني لدى القاهرة، إن العملية الإسرائيلية على غزة هدفها عدم تمكين الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، معلقا: "إسرائيل تريد أن تعطي الفلسطينيين دولة منزوعة الحياة".

وأضاف "اللوح"، خلال مداخلته ببرنامج "أخر النهار" المذاع على شاشة النهار مع الإعلامي تامر أمين، أن هدف إسرائيل هو السيطرة على الأرض و إفراغها من سكانها، لافتا إلى أنه لابد من تظافر الجهود العربية و المصرية و الفلسطينية و الأردنية من أجل الوصول إلى الهدف المنشود و هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي و إقامة دولة فلسطينية.

وواصل "اللوح"، أن المشكلة لدى أمريكا، و لذلك يجب مضاعفة الجهود المبذولة من أجل التأثير على مراكز صناعة القرار و خاصة في واشنطن، معقبا: " واشنطن في يدها مفتاح الحل و هي الوحيدة القادرة على إيقاف هذه الحرب و حل أزمة فلسطين، و قادرة على التأثير الفعلي و الحقيقي على حكومة إسرائيل".

تراجع الأصوات لدى بايدن

وأضاف، أن بايدن يحتاج إلى تطبيق ما يقوله بشأن حل الدولتين، منوها: "المشكلة لدى الإدارة الأمريكية، و حدث هناك تغيير نوعي في الرأي العام، ليس لصالح فلسطين فقط و لكن كافة القضايا العربية"، مشيرا إلى أن 46% من أصوات الناخبين و ليس الجمهور الأمريكي تراجعت شعبيته من سجل انتخاب جو بايدن، ما دفعه للتحدث عن عدم التهجير القصري، و وقف الحرب في أسرع وقت.

وتابع، "الأمريكيون يتحدثون كثيرا و يفعلون قليلا، و على أمريكا الالتزام بقواعد القانون الدولي، و أن تتحمل مسئوليتها لوقف هذه الحرب".

