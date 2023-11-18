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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير فلسطين بالقاهرة: لدينا 11 ألف مريض سرطان ومصر استقبلت العديد منهم

السفير دياب اللوح
السفير دياب اللوح

قال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين في القاهرة، إن مصر تلعب دور محوري استراتيجي في الوقوف لجانب الشعب الفلسطيني للتخفيف لمعاناته جراء الحرب في قطاع غزة، حيث يوجد أكثر من 30 ألف جريح ومصاب يحتاج لعلاج، والمستشفيات الفلسطينية تعاني كثيرًا في الوقت الحالي. 

سفير فلسطين في القاهرة يتحدث عن جهود مصر 

وأضاف "اللوح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أنه يوجد جاهزية كاملة من وزارة الصحة المصرية لاستقبال من يصل من الجرحى والمرضى الفلسطينيين، ولديهم استعداد كامل لاستقبال أشقائهم من فلسطين. 

وتابع أنه استمع لتقرير مهم من الأطباء المصريين المعالجين للمصابين أنه يتم استكمال علاج الجرحى والمصابين، والطبيب المصري لديه خبرة كبيرة، وكذلك الفلسطيني ولكن المستشفيات الفلسطينية ليس لديها إمكانيات وغير قادرة على استقبال المصابين، وبالتالي كانوا في حاجة للانتقال للمستشفيات المصرية. 

واستكمل، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تحدث عن ضرورة إدخال المزيد من الجرحى والمصابين الذين يحتاجون للعلاج إلى مصر، ولكن الأزمة في جيش الاحتلال الذي يمنع من وصول المصابين إلى معبر رفح، وتم إصدار تعليمات بنقل المصابين والجرحى لمستشفيات الضفة الغربية لاستكمال علاجهم هناك. 

وأشار إلى أنه يوجد 11 ألف مريض سرطان في قطاع غزة، ومصر استقبلت عدد كبير لعلاجهم في المستشفيات المصرية، ويتلقون العلاج بعد أن انقطعوا فترة عن العلاج مما سبب لهم معاناة زائدة جراء هذا المرض المتفشي في أجسادهم، مقدرًا موقف مصر والقيادة المصرية على ما تقدمه لصالح الشعب الفلسطيني. 

الشعب الفلسطيني قطاع غزة جهود مصر برنامج التاسعة دياب اللوح

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