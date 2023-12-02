نتنياهو: إذا دخل حزب الله الحرب فسيدمر لبنان بيديه

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الحكومة الإسرائيلية ملزمة بإعادة الأمن في الشمال والجنوب.

وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحفي: إذا أخطأ حزب الله ودخل في حرب واسعة النطاق فإنه سيدمر لبنان بيديه".

كما وجه نتنياهو رسالة إلى سكان مستوطنات الشمال القريبة من الحدود اللبنانية، وقال "أقول لسكان الشمال ما أقوله لسكان الجنوب.. سنعيد الأمن في الشمال والجنوب على السواء. هذه عملية لها نظام معين. نحن نناقش النظام الصحيح والعمل المدروس والحازم".

وتابع: نحن ملتزمون بإعادة الأمن إلى جميع مواطني إسرائيل. سيعود الناس عندما يكون لديهم شعور بالأمن. الأمر بهذه البساطة. لا يمكنك فرض الأمر بطريقة أخرى ولن نحاول".