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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مع تغير الفصول .. طرق تحميك من التهاب العين

العين
العين

تتعرض العين لبعض المشاكل الصحية خلال تغير الفصول ونشاط الرياح والعواصف لذا من المهم معرفة كيفية الاعتناء بها. 

ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك يمكنك الحفاظ على صحة العين وتقليل خطر تهيج العين من خلال بعض الممارسات البسيطة، بما في ذلك:

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تجنب مشاركة مستحضرات التجميل أو منتجات العناية بالبشرة مع الآخرين.

التحقق من تواريخ انتهاء صلاحية مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة واستبدالها بانتظام.

الحد من وقت الشاشة قدر الإمكان وأخذ فترات راحة متكررة عند العمل على الكمبيوتر.

حماية العين من خلال ارتداء النظارات الشمسية الملفوفة في البيئات التي تحتوي على مهيجات أو مسببات للحساسية المعروفة.

البقاء في الداخل عندما تكون جودة الهواء رديئة، كما هو الحال عندما يكون هناك كميات زائدة من حبوب اللقاح أو دخان حرائق الغابات في الهواء للحفاظ على صحة العين.

استخدام جهاز ترطيب الهواء إذا كان الهواء في منزلك جافًا.

غسل اليدين بشكل متكرر، خاصة قبل وبعد وضع العدسات اللاصقة لحماية العين .

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