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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد التعادل مع يانج أفريكانز.. رقم مخزٍ للأهلي آخر 9 مباريات| تفاصيل

الاهلي
الاهلي

أكد شريف الخشاب نجم الكرة المصرية، أن فريق النادي الأهلي دفع ثمن الأخطاء الدفاعية أمام يانج أفريكانز في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، مهدرا فرصة الفوز والعودة من تنزانيا بالنقاط الثلاث، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق، ليواصل نتائجه السلبية منذ بداية الموسم سواء على المستوى المحلى أو الإفريقي.

وقال الخشاب،  فى الاستوديو التحليلي لإذاعة الشباب والرياضة إن الأهلي خلال آخر 9 لقاءات، لم يحقق الفوز سوى في 3 فقط، آخرها أمام ميدياما الغاني، وتعادل مع سيمبا التنزاني، ثم صن داونز الجنوب إفريقي في لقائي الذهاب والعودة، بخلاف التعادل مع سموحة، وقبله الجونة، في بطولة الدوري، حيث لم يحقق الفوز سوى على المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا. 

وأكد المحلل الفنى لاستاد نجوم إفريقيا، أن الأهلي أضاع فوزا سهلا بعد الاطمئنان للنتيجة مع نهاية اللقاء، وحالة التكاسل التي أصابت المدافعين، خاصة ياسر إبراهيم، وغياب الرقابة على زوزوا، مهاجم يانج أفريكانز، الذى تسلم الكرة وسدد بارتياحية. 

وأكد مدرب منتخب تشاد وغزل المحلة السابق أن السويسري مارسيل كولر،  المدير الفني لفريق الأهلي، تخلى لأول مرة عن عادته، وأجرى تغييرات مبكرة، بإشراك مجدي أفشة على حساب إمام عاشور، وهو ما أسهم في تطوير الأداء الهجومي، ووصل لاعبو الأهلي 3 مرات لمرمى يانج أفريكانز عن طريق كهربا فى الدقيقة 51، ثم فرصة الشحات بعدها بـ10 دقائق، وعرضية معلول التي سقطت من يد الحارس التنزاني ولم تجد متابعا.

وأضاف مهاجم غزل المحلة ومنتخب الناشئين سابقا، أن كريم فؤاد، أهدر فرصة محققة من انفراد بالمرمى، قبل أن يسجل بيرسي تاو هدف الأهلي الوحيد من عرضية كريم فؤاد.

واختتم الخشاب، أن تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز، منحه تصدر المجموعة، برصيد 4 نقاط، مستفيدا من هزيمة شباب بلوزداد الجزائري أمام ميدياما الغاني، مشيرا إلى أن المواجهة مع بطل الجزائر يوم الجمعة، ستكون صعبة، قبل سفر الأهلي إلى السعودية؛ للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية. 

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