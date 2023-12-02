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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الفوز على غرناطة بهدفين.. رودريجو يُحقق رقمًا فريدًا مع ريال مدريد

رودريجو
رودريجو

حقق رودريجو جويس مهاجم ريال مدريد، رقمًا فريدًا، خلال انتصار الميرنجي على غرناطة بهدفين نظيفين، وسجل للريال كل من إبراهيم دياز ورودريجو في الدقيقتين 26 و57، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو"، 
وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن رودريجو سجل في 5 مباريات متتالية 7 أهداف.

وأضافت الشبكة: "رودريجو طوال مشاركاته بقميص ريال مدريد في مختلف المسابقات خاض 185 مباراة، لم يسجل أكثر في أكثر من مباراتين متتاليتين من قبل.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 38 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد غرناطة عند 7 نقاط في المركز قبل الأخير.

ريال مدريد الميرنجي غرناطة الدوري الإسباني سانتياجو برنابيو مدريد رودريجو

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