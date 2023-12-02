منسق الجالية المصرية في نيويورك : بكرة ليلة عيد بانتخابات الرئاسة

أشادت إيمان وهمان منسق الجالية المصرية في نيويورك بإقبال المصريين على التصويت منذ اليوم الاول لتصويت المصريين في الخارج.

وتابعت إيمان وهمان في مداخلة تليفونية برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON قائلة:المصريون حريصون على التصويت ومنذ الامس فوجئنا بأعداد كبيرة من المصوتين رغم أن يوم الجمعة يوم عمل رسمي في ظل كميات أمطار هائلة وطقس سيئ لكن الإقبال جيد.

المشاركة في الانتخابات

ولفتت إلى أن المشاركة في الانتخابات كان بها عزوفاً قبل أحداث غزة وكانوا يقولون الانتخابات محسومة لكن حرب غزة زادت القناعة بالمشاركة بشكل كبير وأهميتها.

وواصلت :"الجالية المصرية في نيويورك هي الأكبر ونتوقع غداً مزيد من الاقبال في ظل حلول الاجازة الخاصة بنهاية الأسبوع " الويك إند " وأتوقع أن تكون غداً بمثابة ليلة العيد "