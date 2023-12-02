وزير الدفاع الأمريكي: الولايات المتحدة ستظل أقرب صديق لإسرائيل في العالم

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن الولايات المتحدة ستظل أقرب صديق لإسرائيل في العالم، بحسب نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

القيادة الأمريكية: طائرة تابعة للحاملة أيزنهاور تعترض مسيرة إيرانية بأجواء الخليج

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها مساء اليوم السبت، بأن القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أن طائرة تابعة لحاملة الطائرات «أيزنهاور»، اعترضت مسيرة إيرانية اقتربت منها، بشكل غير آمن، فوق مياه الخليج العربي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية: سنظل نبحر في أي مكان طالما يسمح لنا القانون الدولي بذلك.