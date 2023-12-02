بهدف من أسيك ميموزا الإيفوري|الوداد المغربي يتلقى الهزيمة التانية بدوري أبطال أفريقيا

خسر فريق الوداد البيضاوي المغربي، مساء اليوم السبت، أمام نظيره أسيك ميموزا الإيفواري بهدف دون مقابل، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا موسم 2023/24.

وأحرز سانكارا كاراموكو هدف المباراة الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ72.

وخسر الوداد في الجولة الأولى أمام جوانينج جالاكسي البوتسواني صفر/1، لتأتي الهزيمة أمام أسيك أبيدجان لتكون الثانية له على التوالي في دور المجموعات.

ليقفز الفريق الإيفواري لصدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بينما تذيل الوداد المجموعة دون الحصول على أي نقاط بعد هزيمتين متتاليتين.