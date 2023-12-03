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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: فخور بمشاركة الشباب في الخارج بالانتخابات الرئاسية.. والفصائل الفلسطينية تطالب بإطلاق سراح جميع الأسرى للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين| أخبار التوك شو

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الموضوعات والملفات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

 

رئيس شعبة الذهب: الأسعار سترتفع عالميا لأرقام قياسية| فيديو

كشف هانى ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، التوقعات المستقبلية لأسعار الذهب.

 

الفصائل الفلسطينية تطالب بإطلاق سراح جميع الأسرى للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل منذ قليل، أن الفصائل الفلسطينية تطالب بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين.

 

الخارجية الأمريكية: نشكر الرئيس السيسي على جهوده لإنقاذ الوضع في غزة ..فيديو

وجه سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الشكر للرئيس السيسي على جهوده لإنقاذ الوضع في قطاع غزة.

 

ممر بديل لقناة السويس وضم غزة لسيناء.. أحمد موسى يكشف خطة صهيونية خبيثة

كشف الإعلامي أحمد موسى عن وثائق بريطانية تكشف مخطط لدمج جزء من سيناء وغزة لإنشاء منطقة عازلة بين مصر وإسرائيل.

 

مستشار الرئيس الفلسطيني: نتعرض لحرب إبادة جماعية ولن نسمح بنكبة ثانية

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الشعب الفلسطيني لن يسمح بحدوث «نكبة ثانية»، مؤكداً أن الفلسطينيين يتعرضون لحرب إبادة جماعية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، على مسمع ومرآى من العالم، لافتًا إلى أن الموقف الفلسطيني ثابت بشأن وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

 

الناس خايفة على بلدها.. أحمد موسى: فخور بمشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية

علق الإعلامي أحمد موسى، على الانتخابات الرئاسية في الخارج، والتي انطلقت أمس الجمعة.

 

الحكومة: مدبولي تفقد مصانع اليوم تعمل بـ مكون محلي من 70 لـ90%

كشف المستشار سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم في محافظة المنوفية لتفقد عدد من المشروعات والمصانع.

 

عمرو أديب: مصر البلد الوحيدة فى المنطقة اللى عندها انتخابات

علق الإعلامى عمرو أديب انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 والتى انطلقت فى الخارج أمس.

موسى حمد موسى انتخابات مصر غزة اخبار التوك شو

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