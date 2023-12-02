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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الحكومة: مدبولي تفقد مصانع اليوم تعمل بـ مكون محلي من 70 لـ90%

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

كشف المستشار سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم في محافظة المنوفية لتفقد عدد من المشروعات والمصانع.

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وقال سامح الخشن في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  معظم المصانع التي تفقدها رئيس الوزراء بها مكون محلي من 70 لـ 90 % وترغب في التوسع ".

 

 وتابع سامح الخشن :"  رئيس الوزراء وجه بتسهيل إجراءات دعم الصناعة الوطنية المصرية ".

 

وأكمل سامح الخشن :"  رئيس الوزراء تفقد أحد مشروعات سكن لكل المصريين بحدائق أكتوبر"، مضيفا:" المشروع يستهدف توفير سكن لائق لكل مصري وفقا لشريحة دخله".

ولفت سامح الخشن، إلى أن: "هناك دعم كبير من الدولة  لمحدودي الدخل في مبادرة سكن لكل المصريين".

الحكومة مدبولى رئيس الوزراء اخبار التوك شو مشروعات

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