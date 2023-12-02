الحكومة: مدبولي تفقد مصانع اليوم تعمل بـ مكون محلي من 70 لـ90%

كشف المستشار سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم في محافظة المنوفية لتفقد عدد من المشروعات والمصانع.

وقال سامح الخشن في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" معظم المصانع التي تفقدها رئيس الوزراء بها مكون محلي من 70 لـ 90 % وترغب في التوسع ".

وتابع سامح الخشن :" رئيس الوزراء وجه بتسهيل إجراءات دعم الصناعة الوطنية المصرية ".

وأكمل سامح الخشن :" رئيس الوزراء تفقد أحد مشروعات سكن لكل المصريين بحدائق أكتوبر"، مضيفا:" المشروع يستهدف توفير سكن لائق لكل مصري وفقا لشريحة دخله".

ولفت سامح الخشن، إلى أن: "هناك دعم كبير من الدولة لمحدودي الدخل في مبادرة سكن لكل المصريين".