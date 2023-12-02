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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الخارجية الأمريكية: نشكر الرئيس السيسي على جهوده لإنقاذ الوضع في غزة ..فيديو

سامويل وربيرج
سامويل وربيرج

وجه سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الشكر للرئيس السيسي على جهوده لإنقاذ الوضع في قطاع غزة.

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وقال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، خلال مداخلة ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "نشكر الرئيس السيسي على جهوده لإنقاذ الوضع في غزة، وتواصله مع الأطراف الدولية في هذا الصدد".

 

وأضاف سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية،: "نشكر أيضا الرئيس السيسي على تواصله مع الأطراف الدولية لإنقاذ الوضع في قطاع غزة".

السيسي الرئيس السيسي الخارجية الأمريكية أحمد موسى المتحدث الإقليمي بإسم وزارة الخارجية الأمريكية الوضع في قطاع غزة

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