الخارجية الأمريكية: نشكر الرئيس السيسي على جهوده لإنقاذ الوضع في غزة ..فيديو

وجه سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الشكر للرئيس السيسي على جهوده لإنقاذ الوضع في قطاع غزة.

وقال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، خلال مداخلة ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "نشكر الرئيس السيسي على جهوده لإنقاذ الوضع في غزة، وتواصله مع الأطراف الدولية في هذا الصدد".

وأضاف سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية،: "نشكر أيضا الرئيس السيسي على تواصله مع الأطراف الدولية لإنقاذ الوضع في قطاع غزة".