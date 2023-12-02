سكة حديد لربط البحرين الأحمر والمتوسط.. أحمد موسى: الرئيس السيسي باصص لقدام

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن مصر مستمرة في تنفيذ مشروعات قومية عملاقة استراتيجية، ومنها خط السكك الحديد لربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، وهو القطار السريع.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد،: الرئيس السيسي باصص لقدام، وينفذ المشروعات التنموية الكبرى.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن أجهزة الدولة ترصد وتتابع أي مخططات تهدد الأمن القومي المصري.

ونوه الإعلامي أحمد موسى بأن الدولة المصرية مستمرة في تنفيذ مشروعات تنموية؛ من أجل إجهاض مخططات صهيونية في المنطقة.

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، تدرس كل المشروعات التنموية بدقة.