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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ممر بديل لقناة السويس وضم غزة لسيناء.. أحمد موسى يكشف خطة صهيونية خبيثة

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى عن وثائق بريطانية تكشف مخطط لدمج جزء من سيناء وغزة لإنشاء منطقة عازلة بين مصر وإسرائيل.

وثائق بريطانية تكشفه.. أحمد موسى يفضح مخططا صهيونيا بشأن سيناء

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  المخطط الإسرائيلي طرح فكرة إنشاء قناة بديلة لقناة السويس  ومسار جديد للتجارة بعيدا عن قناة السويس وهذا المخطط مصر أفشلته عندما تم إنشاء قناة السويس الجديدة".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى:" المخطط حدد حدودا لقطاع سيناء، وتشمل قطاع غزة بالكامل وقطاعا عرضه 33 كيلو متر من سيناء، ويمتد من البحر المتوسط إلى خليج العقبة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" المخطط الذي طرحته الوثيقة الإنجليزية، أوضح أن الإدارة لقطاع سيناء المقترح، ستكون دولية، وهذا الأمر يتوافق مع الأفكار التي يتم طرحها الآن".

واكمل الإعلامي أحمد موسى :"المخطط اقترح تشكيل قوة مدينة في قطاع سيناء تتمتع بمساندة الأمم المتحدة، ولا تملك هذه القوة سلاحا؛ إلا بما يحقق أهدافا شرطية أو جباية الإيرادات".
 

موسى إسرائيل سيناء اخبار التوك شو غزة

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