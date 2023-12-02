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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وثائق بريطانية تكشفه.. أحمد موسى يفضح مخططا صهيونيا بشأن سيناء

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى عن وثائق بريطانية تكشف مخططا لدمج جزء من سيناء وغزة؛ لإنشاء منطقة عازلة بين مصر وإسرائيل.

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هذه الخطة تتحدث عن إقناع مصر بالتنازل عن جزء من سيناء؛ لإقامة منطقة دولية باسم قطاع سيناء ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى:" الخطة تستهدف التخلص من اعتماد أوروبا على طريق وحيد من المحيط الهندي، وإتاحة وسيلة إضافية لنقل صادرات نفط الشرق الأوسط ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" المخطط تحدث عن توطين مئات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع سيناء المقترح، وهذا ما تحاول إسرائيل فعله الآن".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "المخطط يستهدف أخذ جزء من الأراضي المصرية، ونقل مئات الآلاف من الفلسطينيين له، وهذا ما يسعى نتنياهو لتحقيقه ".

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