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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإخوان ينفذون مخططات الصهاينة.. أحمد موسى ينفعل على الهواء

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى عن وثائق بريطانية تكشف مخطط لدمج جزء من سيناء وغزة لإنشاء منطقة عازلة بين مصر وإسرائيل.

 

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ممر بديل لقناة السويس وضم غزة لسيناء.. أحمد موسى يكشف خطة صهيونية خبيثة

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وثائق بريطانية تكشفه.. أحمد موسى يفضح مخططا صهيونيا بشأن سيناء

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" فيه ناس بتشتغل لصالح المخطط الصهيوني لإنشاء قناة بديلة لقناة السويس ".

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى:"  يتم العمل على تحقيق هذا المخطط منذ سنوات طويلة، لكن الدولة المصرية مستمرة في تنفيذ المشروعات التنموية وربط البحر الأبيض والمتوسط بشبكة سكك حديد وقناة سويس جديدة ".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" أي مشروع تنموي في مصر يكون له قرار استراتيجي لحفظ الامن القومي المصري ".

 

واكمل الإعلامي أحمد موسى منفعلا:" كل جماعة الإخوان الإرهابية تعمل من اجل تنفيذ مخططات الكيان الصهيوني ".

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