الإخوان ينفذون مخططات الصهاينة.. أحمد موسى ينفعل على الهواء

كشف الإعلامي أحمد موسى عن وثائق بريطانية تكشف مخطط لدمج جزء من سيناء وغزة لإنشاء منطقة عازلة بين مصر وإسرائيل.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" فيه ناس بتشتغل لصالح المخطط الصهيوني لإنشاء قناة بديلة لقناة السويس ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى:" يتم العمل على تحقيق هذا المخطط منذ سنوات طويلة، لكن الدولة المصرية مستمرة في تنفيذ المشروعات التنموية وربط البحر الأبيض والمتوسط بشبكة سكك حديد وقناة سويس جديدة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" أي مشروع تنموي في مصر يكون له قرار استراتيجي لحفظ الامن القومي المصري ".

واكمل الإعلامي أحمد موسى منفعلا:" كل جماعة الإخوان الإرهابية تعمل من اجل تنفيذ مخططات الكيان الصهيوني ".