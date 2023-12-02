تباين أداء مؤشرات البورصة في ختام تعاملات شهر نوفمبر |فيديو

قالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية إن مؤشرات البورصة المصرية من الطبيعي أن تشهد حالة من التراجع بآخر ثلاث جلسات من الأسبوع الماضي نتيجة الارتفاع الكبير الذي شهده المؤشر والتوجه نحو عملية البيع وضعف القوة الشرائية.

وأضافت رمسيس أن تحرك المؤشر الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع الجاري سوف يحدد بشكل كبير إغلاقات العام الصاعدة، مشيرة إلى أنه في حال رجوع القوة الشرائية واستطاع المؤشر الرئيسي كسر مستويات المقاومة عند 26 ألف نقطة سوف تدفعه إلى مستوي 27 ألف على منتصف الشهر ومن ثم الإغلاق أعلي من 28 ألف، أما في حالة استمرار الضغوط البيعية من الطبيعي أن يتجاوز المؤشر مستوي الدعم الأول عند 24500 نقطة والتحرك في نطاق عرضي.

الجدير بالذكر أن أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الخميس الماضي ، آخر جلسات الأسبوع وشهر نوفمبر، على تراجع للمؤشر الرئيسي، إيجي إكس 30، فيما ارتفعت باقي المؤشرات.

وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه، ليغلق عند 1.676 تريليون جنيه، مقابل مستوى 1.669 تريليون جنيه أمس.

فيما هبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.10 % ليغلق عند مستوى 24735.39 نقطة.

ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.69 % ليغلق عند مستوى 5274.93 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.50 % ليغلق عند مستوى 7645.91 نقطة.