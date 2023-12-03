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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في حضرة المحبوب.. رواية تناقش التفكك الأسري

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، رواية (في حضرة المحبوب) تأليف: رولا عبد الحميد.

النص يقوم على حكاية حب بين حبيبين لا يلتقيان أبداً، ورحلة انتظار للذي لا يأتي، رحلة تأخذ البطلة إلى عوالم صوفية حيناً، وغرائبية حيناً آخر، وسريالية في بعض المواضع.


لكن علاقة البطلة بأطفال الحضانة تعيدها للارتطام بصخرة الواقع القاسية، لنتابع معها قسوة العيش في المدينة، وعذابات الأطفال المهجورين أو المحرومين من دفء الأسرة، وحقيقة التفكك الأسري وتأثيراته المدمرة.

رواية (في حضرة المحبوب) تأليف: رولا عبد الحميد. صادرة حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.

الهيئة العامة السورية للكتاب في حضرة المحبوب رولا عبد الحميد حكاية حب البطلة بأطفال

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