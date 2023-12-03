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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شهداء وجرحى خلال سلسلة غارات على مخيم النصيرات وأحياء غزة

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، بأن 13 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب العشرات في قصف للطائرات الإسرائيلية على منزلين بالنصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية لوكالة "وفا" إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلين لعائلتي العصار وزقوت في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد 13 مواطنا على الأقل بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة تم نقلهم إلى مستشفى العودة، إضافة إلى وجود العشرات تحت الأنقاض.

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كما قصفت طائرات الاحتلال مبنى سكنيا بمنطقة الصفطاوي وشارع الجلاء شمال مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات، تم نقلهم إلى مستشفى المعمداني.

وشنت قوات الاحتلال سلسلة غارات على أحياء التفاح والدرج والشجاعية، والصبرة في مدينة غزة.

وجنوبا، قصفت مدفعية الاحتلال عشرات القذائف شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

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