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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تسلا تكشف عن أسعار سايبرتراك الجديدة

صدى البلد

حصدت سيارة تسلا سايبرتراك لقب أكبر سيارة كهربائية في عام 2023 ، وهي أيضًا الأكثر غموضًا، وذلك على الرغم من أنه تم الكشف عنه لأول مرة في شكل مفهوم في عام 2019، فقد أمضينا كل تلك السنوات في معرفة القليل جدًا عن نطاقها الفعلي وحجم البطارية وإمكانياته، وربما الأهم من ذلك، سعره. لقد تغير كل هذا اليوم في حدث تسليم Cybertruck في أوستن.

تسلا تكشف عن أسعار سايبرتراك الجديدة

أخيرًا وبشكل رسمي، سيبدأ سعر سايبرتراك من 60,990 دولارًا، هذا بالنسبة للإصدار الأساسي للدفع الخلفي، والذي تقول تسلا إنه من المقرر طرحه في عام 2025. وتدعي تسلا أن إصدار الدفع الرباعي من المقرر طرحه في العام المقبل، وسيبدأ بسعر 79.990 دولارًا. 

وأخيرًا، سيبدأ سعر طراز " سايبرتراك"، المقرر طرحه أيضًا في عام 2024، بسعر 99.990 دولارًا.

ومن المهم أيضًا ملاحظة أن شركة تسلا تقول إن كل هذه الأرقام لا تحتوي على أي إعفاءات ضريبية أو ما تسميه شركة صناعة السيارات "مدخرات محتملة"، مما يعني توفير أموال الغاز؛ مع أخذ هذه العوامل بعين الاعتبار، تدعي تسلا أن الطرازات الثلاثة ستكون أشبه بـ 49,890 دولارًا و68,890 دولارًا و96,390 دولارًا على التوالي. لكن المسافة المقطوعة التي تقطعها قد تختلف هناك اعتمادًا على الحوافز الحكومية والفيدرالية، وكيفية تطورها عندما تصل سايبرتراك فعليًا إلى الطريق.

تسلا تكشف عن أسعار سايبرتراك الجديدة

وهذا هو سؤال اليوم حقًا. كما هو الحال مع إطلاق الطراز 3 منذ سنوات مضت، سنتساءل متى سيتم طرح الطراز الأساسي سايبرتراك "الأرخص سعرًا" للبيع بالفعل. نظرًا لعشرات التأخيرات التي شوهدت حتى الآن، فمن المحتمل جدًا أن تركز السنوات القليلة الأولى (أو حتى السنوات) من إنتاج سايبرتراك على النماذج الأكثر تكلفة حتى تتمكن تسلا من بنائها على نطاق واسع. 

 

ومن غير المستغرب أن تكون هذه الأسعار أيضًا أعلى بكثير مما تحدث عنه ايلون ماسك في عام 2019. وفي ذلك الوقت، قال إن الشاحنة ستبدأ بسعر 39,900 دولار أمريكي في الطراز الأساسي وتنتهي بسعر 69,900 دولار أمريكي. بشكل عام، ارتفعت الأسعار بمقدار 20.000 دولار إلى 30.000 دولار أكثر مما تم تحديده في البداية.

تسلا تكشف عن أسعار سايبرتراك الجديدة

كما هو الحال مع العديد من السيارات الكهربائية، قد يكون التسعير في النهاية هو العامل الأكبر في نجاح سايبرتراك. وكما أشارت جيسيكا كالدويل، رئيسة قسم الرؤى في شركة إدموندز، فإن الشاحنات لم تعد قطاعًا رخيصًا في السوق بعد الآن.

 

وقال كالدويل في رسالة بالبريد الإلكتروني: "في عام 2019، أحدثت تسلا حالة من الجنون عند الكشف عن سايبرتراك من خلال الادعاء بأن السعر المبدئي للشاحنة الكهربائية سيكون أقل من 40 ألف دولار. ومع ذلك، فإن هذا ليس نقطة سعر واقعية في عام 2023. والحقيقة هي أن لا توجد شاحنة كاملة الحجم، كهربائية أو غازية، تقترب من علامة 40 ألف دولار في المتوسط.

 

يكرر كالدويل أيضًا ما قاله ماسك نفسه، وهو أن تحديات الإنتاج مع هذه الشاحنة الجديدة تمامًا قد تمنعها من أن تكون محركًا رئيسيًا للربح لشركة Tesla، على الأقل في السنوات القليلة الأولى. وقالت: "من وجهة نظر تاريخية، فإن جاذبية بيع شاحنة كاملة الحجم كانت تقليديًا هي الهوامش العالية والأحجام الكبيرة". "إن تصميم سايبرتراك وتحديات الإنتاج المحتملة تجعل من غير المرجح أن تجني Tesla تلك المكافآت كما فعلت شركات صناعة السيارات القديمة."

 

سايبرتراك تسلا Cybertruck أوستن كهربائية

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