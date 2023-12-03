سيف زاهر يسخر من أداء لاعبي الأهلي: كولر لازم يحط الكورة في الشبكة

انتقد الإعلامي سيف زاهر أداء لاعبي الأهلي أمام يانج أفريكانز بدوري الأبطال، بسبب ضياع الفرص السهلة، وتمكن المنافس من إدراك التعادل في الثواني الأخيرة من عمر المباراة.

وقال سيف زاهر عبر فيسبوك: "كولر كان لازم ينزل هو الملعب ويحط الكورة في الشبكة".

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، مع فريق يانج أفريكانز التنزاني، في المباراة التي أقيمت على ملعب بين يامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويقع الأهلي في المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى، ويانج أفريكانز التنزاني، وميدياما الغانى.

ويلعب الأهلي مباراته الثالثة في دوري أبطال أفريقيا أمام شباب لوزداد الجزائري. ويحتل الأهلي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط.