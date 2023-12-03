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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أهم أسباب وعلامات ضعف محرك السيارة

صدى البلد

يعتبر ضعف محرك السيارة من أبرز المشاكل التي تواجه السائق وتتطلب الفحص ومعالجة العطل على الفور، لأن المحرك يعتبر أهم جزء في السيارة، ويؤدي عدم الاهتمام بالمشكلة إلى زيادتها مما يتسبب في بطء السيارة وتوقفها فجأة.

 

علامات ضعف محرك السيارة:

نقص الزيت، يعتبر من أبرز الأسباب التي توضح أن المحرك يعاني من مشاكل خطيرة قد تؤدي الى توقفه نهائيا عن العمل، أو تلفه.

اهتزاز المحرك، يدل اهتزاز محرك السيارة على وجود أعطال يعاني منها، ويجب فحصة بسرعة ومعرفة سبب الخلل.

انخفاض الضغط، يعد انخفاض الضغط داخل المحرك أحد أبرز علامات ضعف عزم المحرك.

خروج دخان كثيف من عادم السيارة بسبب تسرب الزيت، أو تسرب الماء.

 

أسباب ضعف محرك السيارة:

دخول شوائب في الوقود، ما يؤثر على كفاءة المحرك، ويتسبب في ضعف عزم السيارة.

تعرض مضخة الوقود للتلف، تؤثر على كفاءة عمل المحرك بصورة مباشرة، و من الأسباب الهامة لضعف عزم السيارة.

فلتر الهواء، عند تلف أو اتساخ فلتر البنزين بشكل كبير يؤدي هذا إلى عدم دخول الهواء الكافي إلى داخل المحرك، و قد يؤدي إلى تسرب الأوساخ إلى داخل المحرك وبالتالي ستعاني من مشاكل في عزم السيارة وأيضاً زيادة استهلاك الوقود ومشاكل أخرى.

ضغط المحرك، عند ضعف ضغط المحرك تنخفض قوة المحرك والعزم أيضا، بسبب خلل عملية الاحتراق الداخلي للمحرك.

ناقل الحركة، تؤثر أعطال ناقل الحركة على المحرك بصورة مباشرة مما يؤدي لضعف عزم السيارة.

البوجيهات، عند ضعف أو وجود خلل بالبوجيهات، يحدث احتراق غير كامل للوقود داخل المحرك وبالتالي ضعف عزم السيارة.

شمعة الاحتراق، وهي المسؤولة عن عملية الاحتراق في المحرك، وعند وجود تلف فيها فقد يؤدي هذا إلى ضعف عزم محرك السيارة.

نوع الوقود وجودته، تعتبر جودة الوقود من الأسباب الشائعة التي تؤدي إلى ضعف عزم السيارة، فنسبة الوقود التي تصلح لمحرك السيارة يجب أن تكون فيها نسبة مهمة من الأوكتان وهذا من أجل منع الترسبات من التكاثر، حتى لا تتسبب في انسداد فلتر البنزين، مثل بنزين 80 و 90 و 92 .

عند ضعف ضغط المحرك ، فبالتالي تنخفض قوة المحرك والعزم أيضا ، بسبب خلل عملية الاحتراق الداخلي للمحرك .

عدم انتظام الاحتراق على السرعات العالية.

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