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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر تناول الشاى و القهوةً بعد الأكل مباشرةً | لهذه الأسباب

صدى البلد

الشاى هو المشروب الاساسى والمفضل عند الكثيرين وخصوصا بعد تناول كل وجبة، نظرا لما يحتويه من نسبة كافيين تعمل على محاربة الصداع ، ولكن الإفراط فى تناول الشاى قد يسبب مشاكل صحية..

لذا نقدم لك فى هذا التقرير اضرار الشاى والقهوة  على المعدة وصحة الجسم وفقا لموقع هيلثى.. 

-الشاى والقهوة يحتويا على" ماده التانين " وهى التى تعمل على نقص الحديد فى الجسم.

-لذلك ننصح بعدم شرب القهوه والشاى مباشره بعد الاكل حتى يتسنى للجسم امتصاص الحديد من الاطعمه بطريقه سليمه يفضل انتظار تناولها من ساعه لساعتين بعد الاكل

يجب على الناس الذى يعانون من نقص الحديد أن يقللوا من معدل تناول الشاى والقهوه

 

أضرار الشاى على صحة المعدة

1:تناول الشاى باستمرار وخصوصا على معدة فارغة، يسبب اضطراب فى المعدة  والشعور بالتعب والمغص والالتهابات.

2: الاكثار من تناول الشاى يسبب الاصابة بالغثيان والقئ .

3: يزيد من فرص الاصابة بالتهابات المعدة  والقولون والتقرحات.

4: يؤثر على عصارة المعدة ويسبب الانتفاخ والألم.

اضرار الشاى

5:يؤثر على امتصاص الحديد فى الجسم وبالتالى يسبب الدوخة والتعب والإرهاق الشديد وألم فى المعدة.

أضرار الافراط فى تناول الشاى على صحة الجسم.

1:الافراط فى تناول الشاى قد يؤثر على صحة الكلى ويسبب والالتهابات الشديدة والأمراض السرطانية.

2:يسبب فقر الدم وخصوصا لمن يعانون من ضعف عام نظرا لامتصاص الحديد من الجسم.

3:يسبب تأكل الاسنان وانتشار الجراثيم والبكتيريا والالتهابات.

4:يزيد من خطر الاصابة بالتهابات المفاصل والعظام ويزيد من الاصابة بهشاشة العظام.

5:يحتوى الشاى على نسبة عالية من الكافيين الذى يسبب الارق والقلق اثناء النوم.

6:الافراط فى تناول الشاى قد يؤثر على نسبة السكر فى الدم لذلك يجب أن يحد مرضى السكر من تناول الشاى.

على الرغم من أضرار إلا أن الاعتدال فى تناول الشاى له فوائد عديدة ومنها

فوائد تناول الشاى

الشاى

1:يعمل على نشاط الجسم وتعزيز صحة الجهاز العصبى والتركيز والانتباه.

 

2: يحتوى الشاى على بعض العناصر الغذائية التى تساعد على طرد السموم والجراثيم من الجسم.

3:يحد من الاصابة بالأزمات القلبية  وتصلب الشرايين ويحافظ على صحة القلب

4:يعمل على ضبط مستوى ضغط الدم لذلك فهو مفيد لمرضى الضغط المرتفع.

5:يعالج الصداع .

6: يحافظ على صحة الجلد ويعالج الالتهابات والاحمرار
 

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