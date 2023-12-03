بشرى سارة للمواطنين| قرار عاجل من التموين بشأن أزمة السكر.. الكيلو بـ 12.60جنيه

أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة بتدبير احتياجات شعبة السكر، كممثلة لمصانع القطاع الخاص وشركات الصناعات الغذائية، للحصول على احتياجاتها من السكر مباشرة.

السكر

التموين تواجة أزمة السكر

وقال حسن الفندى، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن الغرفة أرسلت كشفًا إلى وزارة التموين يتضمن أسماء المصانع واحتياجاتها من السكر وحاجة القطاع الخاص حسب طلب الوزارة من الغرفة لتقليل الأعباء على أصحاب المصانع والسوق الحرة، حيث وجهت الوزارة الغرفة للتعامل مع الشركة القابضة لتلبية احتياجات المصانع على الفور.

وأضاف الفندى، أن شركات الصناعات الغذائية لم تحصل على كميات سكر من البورصة السلعية فى آخر جلسة تداول الخميس الماضى، مشيرًا إلى أن الشعبة أعدت خطابًا بعدد شركات الصناعات الغذائية التى لا تستطيع توفير احتياجاتها من السكر من السوق الحرة وحصرًا بالكميات.

انفراجة السكر بالسوق الحر

وأوضح أن السوق الحرة ستشهد انفراجة كبيرة قريبًا، بحسب المدة التى حددها وزير التموين خلال الأيام السابقة، لافتًا إلى أن الصناعات الغذائية بحاجة كبيرة إلى السكر الخام فى الوقت الحالى، وبتوجيه الوزارة ستشهد السوق انفراجة قوية خلال أيام.

سعر كيلو السكر

قال اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن الشركة تقوم بالكشف اليومي على جودة السلع المطروحة بالمنظومة التموينية من خلال مركز تطوير وسلامة الغذاء الذي تم انشائه لهذا الغرض.

وأضاف إسماعيل خلال جولة تفقدية على منافذ الصرف في منطقة الكوم الأخضر بمحافظة الجيزة، أن السكر متاح على البطاقات التموينية بسعر 12.6 جنيه، وزجاجة الزيت بسعر 30 جنيها، مؤكدا عدم وجود أي ارتفاعات في اسعار قائمة المقررات التموينية لشهر ديسمبر الجاري، لافتا إلى أنه تم ضبط نحو 800 طنا من السكر لدي عدد من محتكري السلع خلال الاسبوع الماضي في 5 مناطق هي أكتوبر والعمرانية وكرداسة والصف والحوامدية.

السكر

أسعار سلع المنظومة التموينية لشهر ديسمبر

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيها.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيها.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيها. (غير متوفر)

4- مكرونة 800 جم بسعر 13.00 جنيها.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيهات.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيهات.

15- جبن ابيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيهات.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيهات.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيها.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيهات.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.