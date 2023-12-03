لاعب الأهلي السابق: حسين الشحات يقدم مستوى متراجعا في المباريات

انتقد رمضان السيد، لاعب الأهلي السابق، الأداء الذي يقدمه حسين الشحات، جناح الفريق الأحمر مؤخرا.

وقال السيد في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: " حسين الشحات أفضل لاعب في مصر بالموسم الماضي، بجانب أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك ولكن الموسم الحالي مختلف تماما".

وتابع: "مستوى الشحات متراجع للغاية منذ بداية الموسم، وحتى الآن لم يقدم الأداء الذي كان يقدمه في أغلب فترات الموسم الماضي".

وأتم: "من المفترض أن حسين الشحات لاعب كبير ولكن من غير المعقول تراجع مستواه في المباريات التي يحتاجه الأهلي فيها، وآخرهم مواجهة يانج أفريكانز".