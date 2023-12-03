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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رفقة صديقها.. ريم البارودي تستعرض جمالها| شاهد

ريم البارودي
ريم البارودي

نشرت الفنانة ريم البارودي، صورة جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة. 

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وتألقت ريم البارودي رفقة صديقها، مرتديه بالطو أنيق ومميز باللون الأسود مع بوت طويل ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ريم البارودي، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت ريم البارودي  أن تترك شعرها الذهبي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز .

وإليكم صور ريم البارودي

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