رفقة صديقها.. ريم البارودي تستعرض جمالها| شاهد

نشرت الفنانة ريم البارودي، صورة جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة.

وتألقت ريم البارودي رفقة صديقها، مرتديه بالطو أنيق ومميز باللون الأسود مع بوت طويل ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ريم البارودي، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ريم البارودي أن تترك شعرها الذهبي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز .

وإليكم صور ريم البارودي