عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الرايق.. نبيل شعيل يشعل حماس جمهوره السعودي في موسم الرياض |شاهد

نبيل شعيل
نبيل شعيل

أحيا الفنان نبيل شعيل، حفلا غنائيا ساهرا له مع الفنانين خالد عبد الرحمن ودحوم الطلاسي، ليلة أمس السبت 2 ديسمبر، على مسرح محمد عبده أرينا ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام-عدة مقاطع فيديو من حفل نبيل شعيل أمس. 

وأدى نبيل شعيل، خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، من بينها: (يا عسل، وينك، ندمان، الرايق) وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور. 

لمشاهدة فيديوهات الحفل إضغط هنا 

 

نبيل شعيل - ألبوم الرايق 

في شهر يوليو الماضي، ينتظر الفنان نبيل شعيل، طرح ميني ألبوم جديد له يحمل اسم الرايق، تزامنا مع الموسم الصيفي. 

ويتكون ميني ألبوم الرايق لـ نبيل شعيل، من 3 أغاني جديدة، هي: (الرايق، أحب عمري، القمر)، وينتظر طرحها عبر منصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى، وموقع الفيديوهات يوتيوب. 

ويعد ميني ألبوم الرايق لـ نبيل شعيل، عودة له بعد عام من ميني ألبوم لاهي الذي طرحه في شهر يوليو من العام الماضي 2022. 

 

أحدث ألبومات نبيل شعيل

في شهر يوليو 2022، طُرح ميني ألبوم الفنان نبيل شعيل، الذي يحمل اسم لاهي، تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك. 

وتكون ميني ألبوم لاهي، للفنان نبيل شعيل، من 4 أغنيات، هي: (لاهي، ولاهم يحزنون، يا مدور، ذهاب)، وسيتم طرحه عبر تطبيقي ديزر وأنغامي للموسيقى، وموقع الفيديوهات يوتيوب. 

 

أعمال نبيل شعيل 

احتفلت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات - عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور إنستجرام - بالنجاح الذي حققته أغنية يقولون للفنان نبيل شعيل وتخطيها حاجز 4 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب في غضون أيام بعد طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وحصل ميني ألبوم يقولون للنجم الكويتي نبيل شعيل على اكثر من 9 ملايين مشاهدة، بعد طرحه، وحظى بنجاح جماهيري كبير.

وحققت الأغنية الرئيسية للألبوم «يقولون» ترتيب الأكثر استماعًا بين أغاني الميني ألبوم برصيد 4 ملايين مشاهدة، وجاءت أغنية أسوأ أيامي بعدها إذ حققت 2 مليون و500 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وجاءت بعدها أغنية أنا أتحراك برصيد 2 مليون و200 ألف مشاهدة.

نبيل شعيل الفنان نبيل شعيل موسم الرياض السعودية أغاني نبيل شعيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

40 جنيهًا|تراجع أسعار الدواجن بشكل غير متوقع.. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد نزول قوي.. وعيار 21 الأن مفاجأة

قرار رسمي بمنع ريهام سعيد من الظهور على الشاشة.. الأسباب والتفاصيل

رسميا الآن| سعر الدولار بعد تصريحات الحكومة بشأن انتهاء الأزمة

لحين انتهاء التحقيقات.. وقف ريهام سعيد عن ممارسة العمل الإعلامي

يلعبون من غير نِفس وضيعوا 3 نقاط..جماهير الأهلي تصب غضبها على ثلاثة لاعبين

الضربة القاضية للدولار.. 4 أسباب عصفت بالأخضر واقتراب موعد اختفائه في السوق السوداء

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وبعض المحافظات لهذا السبب

موضوعات متعلقة

أفلام في الطريق.. عرض شماريخ 7 ديسمبر وأبو نسب21 وعادل مش عادل في يناير

أهدي النجاح لجمهوري المصري.. محمد رمضان يفتخر بالأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا

ميرهان حسين : مي فاروق صوت مصر .. شاهد

على الألفي: عندي حب حقيقي مش مفهوم تجاه صابرين

انطلاق أسبوع السينما الفلسطينية بالمركز القومى.. غدا

تعرف على شخصية عبد العزيز مخيون فى مسلسل ألف ليلة وليلة

مقطع فيديو يجمع بين ياسمين صبري والنجم العالمي جوني ديب بمهرجان البحر الأحمر

ابنة أشرف مصيلحى ترثو والدها بكلمات مؤثرة

ترشيحاتنا

غارات إسرائيلية مكثفة تستهدف دير البلح وسط قطاع غزة

الحكمة الشرعية لعدم جواز صاحب النذر الأكل من ذبيحته.. الإفتاء توضح

أحدث أسعار بيجو 3008 موديل 2024 في مصر

آخر أيام التصويت بالخارج.. بدء التوافد على لجان الانتخابات الرئاسية في 9 دول

تحت الاختبار .. الزمالك يغازل جزائري ونيجيري للانضمام إلى صفوفه

سفير مصر في بوليڤيا: الاجازة الرسمية تساعد على زيادة الاقبال بالانتخابات الرئاسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل انجلش كيك بالزبيب

طريقة عمل البسبوسة بالسميد والزبادي

احذر تناول الشاى و القهوةً بعد الأكل مباشرةً | لهذه الأسباب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ورق العنب ؟

فيديو

أول تعليق لمارسيل كولر عقب التعادل 1-1 مع يانج أفريكانز |فيديو

تفاصيل إصابة محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي وموقفه من المشاركة أمام يانج أفريكانز «فيديوجراف»

بعد 3 سنوات خلف القضبان.. لماذا أفرج عن سما المصري| فيديوجراف

مواطن في مظاهرة داعمة لفلسطين ببريطانيا يوجه رسالة قوية لإسرائيل| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ