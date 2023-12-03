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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفذه الشباب والرياضة بسيناء.. برنامج تحت شعار «الفنون التراثية»

برنامج الفنون التراثية
برنامج الفنون التراثية للشباب بسيناء

نفذت مديرية  الشباب والرياضة شمال سيناء ،  برنامج تحت شعار "الفنون التراثية"، بهدف تنمية قدرات النشء في التذوق الفني والإبداعي للتراث السيناوي حيث يتم التنفيذ خلال شهر ديسمبر الجاري ايام الجمعة والسبت والأربعاء من كل أسبوع بمركز شباب ضاحية السلام.

وأكد حسن عبدالوهاب، مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، إلى أن البرنامج تفعيلًا لأهداف التنمية المستدامة وغرس المهارات الفنية المتنوعة بتقنيات جديدة لتشجيع النشء على أهمية وتنمية الحس الفني والتذوق الجمالي،.

ويتم تنفيذ البرنامج من خلال إقامة ورش تفاعلية لابرز الالعاب الرياضية التراثية الخاصة بمحافظة شمال سيناء ، بهدف زيادة الوعي الرياضي  والفني لدى النشء وايضا تصميم جدارية من خامات متنوعة  تنفذ بأيدي الطلائع من خلال مدربي الفنون التشكيلية.

صقل المواهب:

واشار عبدالمقصود رمضان مدير ادارة تنمية النشء بالمديرية   أن المشروع يهدف لصقل المواهب الفنية لطلائع الموهوبين في مجال الرسم والفن التشكيلي والمشغولات الفنية والتراثية وشغل النحت والجلود والزخرفة ، أن تلك التدريبات تهدف إلى تنمية الجانب الفني والإبداع وصقل المواهب وتدعيمها من خلال الورش الفنية وتنفيذ ورش عمل فنية وتعليمية وإبداعية في تدعيم قيم الولاء والانتماء لدى الطلائع.
 

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