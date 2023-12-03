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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفرو.. ملك قورة تتألق في أحدث ظهور لها

ملك قورة
ملك قورة

شاركت الفنانة ملك قورة متابعيها صورا جديدة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهرت ملك قورة بإطلالة أنثوية ناعمة، مرتديه لوك شتوي جاكت فرو بالون البني، واعتمدت مكياج جذاب، مع تسريحة شعر منسدلا علي اكتافها.

يذكر أن آخر أعمال ملك قورة فيلم "بعد الشر" مع على ربيع، والذى تم عرضه في عيد الفطر الماضى، حيث شاركت كضيفةشرف في العمل كتبه أمين جمال ووليد أبو المجد وإخرجه أحمد عبد الوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين،أوسأوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر وشيرين، وعدد آخر من الفنانين.

وعُرض مؤخراً لملك قورة فيلم "الحب بتفاصيله"، بطولة محمد نور، مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمدبجة،كريمالحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان ، دينا هلال، ناردين عبد السلام، والفيلم إنتاج شاكر بن عبدالمحسن و تأليف كريم الحسيني و محمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى.

وشاركت مؤخرا فى فيلم "200 جنيه " بطولة مجموعه كبيرة من النجوم وعلى رأسهم إسعاد يونس، وأحمد السقا،وأحمدآدم، وأحمد رزق، وهاني رمزي، وخالد الصاوي، وآسر ياسين، وبيومي فؤاد، ونيللي كريم، وليلى علوي، وغادةعادل،وأحمد السعدني، وطارق عبد العزيز، ومحمود حافظ، ومي سليم، ونيرمين زعزع، وملك قورة، ونهى صالح، ودينافؤاد،ومحمد فراج، وأحمد داود، ومحمد العريف، وآية قاسم، وعمرو عبد الجليل.

أعمال ملك قورة السعدني خالد الصاوي عمرو عبد الجليل فيلم 200 جنية فيلم بعد الشر كريم الحسيني مصطفى أبو سريع ميرنا نور الدين نيللي كريم

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