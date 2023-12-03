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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار فعاليات الرواق الأزهري بمراكز الشباب بسيناء

برنامج الرواق الأزهرى
برنامج الرواق الأزهرى للشباب بسيناء

تواصل مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء اليوم السبت، ندوات برنامج الرواق الأزهري للطفل والأسرة، بالتعاون مع الأزهر الشريف «الجامع الأزهر»، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة «الإدارة المركزية لتنمية النشء» و«الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين»، 

المحافظة على النفس:

وقد عقدت ندوة  بمركز شباب مدينة العريش  بعنوان «المحافظة على النفس»، وحاضر بها الواعظ بكر صبري إبراهيم، ودار الحوار  عن الرواق وفكرته وأهميته للنشء والأسرة والمجتمع ودور الأزهر في تصحيح المفاهيم لدى النشء.

وعرض الواعظ، كيفية المحافظة على النفس من القرآن والسنة، وقدم النصائح والتوجيهات بطريقة مبسطة للنشء بمشاركتهم في الحوار، واستخلاص المعلومات من الطلائع وكذلك توضيح أنواع النفس «الأمارة بالسوء - الخيرة - اللوامة - الملهمة - الراضية - المرضية - الشفيعة»

وفي هذا السياق، أكد عبدالمقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشء، ان الهدف من  برنامج الرواق، الانصات الجيد والاستفادة ونقل المعلومات والمفاهيم الصحيحة من الواعظ للبيت والأسرة والمدرسة، وحث الشباب على الحضور بالجلسات المقرر لها يوم السبت من كل أسبوع بمراكز الشباب.

ويهدف البرنامج أيضا،  إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح وتوجيههم التوجيه الأمثل، وكذلك الرد على التساؤلات التي ترد في أذهان الطفل والأسرة لأي أمر من الأمور الدينية والدنيوية.  

 

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