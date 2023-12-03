جيش الاحتلال يعلن ضرب أنفاق ومراكز القيادة ومستودعات الذخائر التابعة لحماس

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن القوات الجوية نفذت ضربات ليلية استهدفت الأنفاق ومراكز القيادة ومستودعات الذخائر وغيرها من المواقع التابعة لحماس في غزة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال فإنه بالإضافة إلى ذلك، تم "إخلاء" إحدى المجموعات التابعة للمقاومة بواسطة طائرة بدون طيار، بتوجيه من القوات على الأرض.

وأضاف الجيش أيضا أن البحرية قصفت أهدافا مرتبطة بحماس، بما في ذلك البنية التحتية العسكرية والسفن المرتبطة بقوات حماس البحرية ومخازن الأسلحة.

وقد ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد هاجم أكثر من 600 هدف في قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة الإنسانية وبدء الحرب.

ووفقا للصحيفة العبرية فأن جيش الاحتلال يستعد لتكثيف الهجوم العنيف على القطاع.

وفجر اليوم الأحد، استشهد 7 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم البريج وسط قطاع غزة.