برنامج «مشواري» لتنمية المهارات الحياتية للشباب بسيناء

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء ، برنامج «مشواري» لتنمية المهارات الحياتية للشباب من خلال معسكرات في مراكز الشباب بمدن وقرى شمال سيناء.تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقال إيهاب حسن وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، إيهاب، إن البرنامج يشمل محاور عدة مثل معرفة الذات والتواصل والعرض وإدارة الوقت، ويتم تنفيذه تحت إشراف إدارة تمكين الشباب في المديرية.

وأكد أن البرنامج يهدف إلى تنمية مهارات النشء واكتشاف مواهبهم وتعزيز قدراتهم على التفاعل الإيجابي مع المجتمع.

المهارات الحياتية :

وأضاف، أن هذه المعسكرات تستمر حتى نهاية ديسمبر الجاري، حيث تتضمن تدريبات على مجموعة من المهارات الحياتية من قبل مدربين معتمدين من الوزارة ومنظمة اليونيسيف.



