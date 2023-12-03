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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحت عنوان "صحح قراءتك".. ختم القرآن الكريم في أوقاف شمال سيناء

برنامج ختم القرآن
برنامج ختم القرآن الكريم بمسجد النصر

عقدت مديرية أوقاف شمال سيناء ، برنامج ختم القرآن الكريم  تحت عنوان : "صحح قراءتك" ، بمسجد النصر بالعريش،  والذى أطلقته وزارة الأوقاف على مستوى جميع المديريات الإقليمية.تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. ، خدمة للقرآن الكريم وحرصًا على عمارة المساجد بتلاوته وختمة بصورة منتظمة.

 

المصحف المعلم :

وقال الدكتور الشيخ  محمود مرزوق مدير عام الأوقاف بسيناء،  أن  الجمهور يشارك مع إمام المسجد بقراءة ربع حزب من القرآن الكريم يومياً بنظام المصحف المعلم من أول سورة الفاتحة فسورة البقرة إلى سورة الناس بحيث يقرأ الإمام الآية أو ما تيسر منها ويردد الحاضرون خلفه. 
 

 وأضاف مرزوق ، أن  وزارة الأوقاف ستقوم بزيادة عدد المساجد المشاركة في برنامج ختم القرآن الكريم في المساجد الكبرى التي لها أئمة يتميزون بإتقان التلاوة وحسن الأداء الصوتي.
 

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