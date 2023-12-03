بسبب فلسطين والعراق| أفراد بالجيش الأمريكي ينسحبون منه ويعتذرون لضحاياه.. شاهد

"أنا هنا لأعيد ميداليتي الممنوحة لي في الحرب العالمية على الإرهاب، وأيضًا ميدالية الدفاع الوطني لأنها عبارة عن كذبة"، بهذه الكلمات أعرب أحد أفراد الجيش الأمريكي عن رفضه لما تقوم به قواته المسلحة في فلسطين والعراق وأفغانستان.

كذبة

ظهر ذلك في مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي إكس لمجموعة من أفراد الجيش الأمريكي الذين أعادوا ميدالياتهم التي منحتهم إياها قواتهم المسلحة معلنين انسحابهم منها ، مؤكدين أن ما يحدث من إدارة بلادهم الآن ما هو سوى "كذبة".

وأوضح مقطع الفيديو فردًا آخر من القوات المسلحة الأمريكية وهو يمسك بميدالياته أمام حشد كبير من الأشخاص ويقول : "وأنا أعيد هاتين الميداليتين اليوم لأجل الناس في أفغانستان والعراق وفلسطين وكل ضحايا الاحتلال حول العالم."

مطالبين بالسماح

فيما قال أحدهم أيضًا: وأنا أعيد ميدالياتي لأجل أطفال العراق وأفغانستان لربما يتمكنوا من "مسامحتنا" على ما فعلناه بهم، كما أكد فردًا آخر بالجيش الإسرائيلي أنه يهدي ميداليته لأطفال العراق اللذين فقدوا أباءهم وأمهاتهم".

وأظهر مقطع الفيديو بعد ذلك مواطنة تعمل بالجيش الأمريكي تمسك بالميكرفون وتقول: أنا كنت خبيرة بالأسلحة البايلوجية والكيماوية، ولم تكن هنالك أسلحة دمار شامل شنت بسببها الحرب.. لذلك انسحبت" ، مضيفة أنها واحدة من 40 ألف شخص تركوا القوات المسلحة الأمريكية لأن ما يجري عبارة عن "كذبة".

بعد ذلك، قال أحد أفراد الجيش الأمريكي المنسحبين: هل كان الأمر يستحق العناء؟ هذه الميداليات لشكرنا على العمل الذي أنجزناه، إنهم يخفون الأكاذيب؛ الفساد؛ ويستغلون الشباب والشابات".

هذا المقطع تم حذفه من منصات الفيسبوك وإنستغرام كل مرة يتم رفعه، لا أعلم كيف سيكون الحال هنا.. أنشروه وساعدوا بنشر الحقيقة.. #غزة_الآن #غزة_تحت_القصف #غزه_تقاوم #غزه_تقاوم_وستنتصر #Gaza #GazaGenocide pic.twitter.com/mU5vcYiiuZ — العرب في كندا ACA (@ALARABINCANADA) December 2, 2023

وقد صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد عملية طوفان الأقصى أن دعم بلاده لإسرائيل "صلب كالصخر" و "راسخ" مؤكدًا على عدم الإخفاق نهائيًا في دعمها، وفقًا لصحيفة بي بي سي بالعربية.