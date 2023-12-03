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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عرض معدات إدارة الأزمات والكوارث بشمال سيناء

عرض المعدات الخاصة
عرض المعدات الخاصة بإدارة الأزمات والكوارث بسيناء

تفقد محافظ شمال سيناء اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة ،  عرض اصطفاف معدات وسيارات إدارة الأزمات والكوارث والتي أعدتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء  في منطقة العبور بمدخل العريش بحضور سكرتير عام المحافظة العميد  أسامة الغندور ورؤساء المجالس والشركة القابضة للمياه والدفاع المدني والطرق والنقل.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لكافة المحافظات بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية الشاملة لكافة الإمكانيات والمعدات.

أعمال الصيانة:

وطالب محافظ شمال سيناء ، كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة،  بسرعة مراجعة ورفع كفاءة جميع المعدات والسيارات وإجراء أعمال الصيانة العاجلة لها وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار جاهزيتها بصفة مستمرة ودائمة خاصة مع دخول فصل الشتاء والتقلبات الجوية.
 

ووجه محافظ شمال سيناء،  بمراجعة كافة المعدات والعناصر الهندسية من سيارات وعربيات كسح ولوادر ، للاطمئنان على سلامة عملها بشكل جيد وفعال على إدارة الأعمال والعمل على تحديث السيارات بصفة مستمرة لتكون مستعدة لأي طوارئ بالمحافظة.

وكلف محافظ شمال سيناء،  مسئولي شركتي المياه والصرف الصحي والأحياء بالاستعداد التام لجميع المعدات التي تستخدم في مواجهة الأمطار والسيول،  وانتشارها في الأماكن المحددة لها،  وعمل الصيانة اللازمة للمعدات التي تحتاج الي صيانه أو عمرات.

 بحيث تكون المعدات جاهزة للعمل بنسبة 100% وتعمل بكفاءة لمواجهة أي طوارئ محتملة خلال الفترة المقبلة.

و أكد على أهمية إدارة الازمات والكوارث  للطوارئ والسلامة العامة والتي تهدف في المقام الأول إلى دعم خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 كونها العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بأجهزة الدولة من خلال شبكة لاسلكية متطورة ومؤمنة بشكل كامل تسهل من عملية التعامل السريع مع الأزمات.

   

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