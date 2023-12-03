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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الري: إدراج تأهيل قناطر إدفينا ضمن الخطة الاستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية

صدى البلد

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من  المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بخصوص تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تأهيل قناطر ادفينا الواقعة على نهر النيل فرع رشيد .

وقال  سويلم أنه تم أدراج أعمال تأهيل قناطر إدفينا بالخطة الاستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى وذلك لمتابعة حالة القنطرة وإتخاذ أى قرارات بشأنها ، حيث تمت أعمال المعاينة الدورية للقنطرة وإجراء "المرحلة الأولى" من الصيانات الدورية اللازمة ل٣٠  بوابة علوية من بوابات القنطرة وكذا معالجة فواصل كوبرى القنطرة .

وأضاف: تم إعداد دراسة هيدروليكية لتحديد النظام الأفضل لتشغيل بوابات القناطر ، والتي انتهت للحاجة لتنفيذ عملية لتأهيل بوابات وأوناش القنطرة "المرحلة الثانية" ، والتى تتضمن الأعمال صيانة ١٦ بوابة علوية بالقنطرة ، و٢ ونش موازنات ، وصيانة ماكينات الديزل ، وعمل طبقة أسفلت جديدة لكوبري القنطرة ، وتدعيم وتأهيل المشاية الخلفية للقنطرة ، وتوريد وتركيب جنازير مجلفنة جديدة للقنطرة ، ومراشمة ودهان جميع أغطية الدروة الأمامية للقنطرة ، وقد تم حتى تاريخه نهو الأعمال بنسبة تنفيذ ٥٥% ، حيث تم الإنتهاء من أعمال صيانة ١٢ بوابة علوية وجاري صيانة بوابتان علويتان ، مع الإستمرار في باقى الأعمال .

وأكد أنه من المقرر البدء قريباً في "المرحلة الثالثة" من أعمال تأهيل قناطر وهويس إدفينا ، حيث تم البدء فى عملية دراسة إستشارية للقنطرة والهويس لعمل دراسات شاملة لكل عناصر المنشأ ولمدة خمسة شهور ، على أن يعقب ذلك طرح عمليه إستكمال تأهيل قناطر وهويس إدفينا بناءاً علي مخرجات الدراسة الإستشارية خلال شهر مايو ٢٠٢٤ .

الجدير بالذكر أن قناطرادفينا تضم  ٤٦ فتحة بعرض ٨متر/ فتحة ، ويعلوها طريق بعرض ٩ متر ، وملحق بالقنطرة  هويس من الدرجة الثانية بعرض ١٢ متر وطول ٨٠ متر .

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الري قطاع الخزانات والقناطر الكبرى مشروع تأهيل قناطر ادفينا الخطة الاستراتيجيه إحلال وتجديد المنشآت المائية دراسة هيدروليكية

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