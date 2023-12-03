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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السكر بـ 27 جنيها.. إقبال كثيف على منافذ مبادرة خفض الأسعار | صور

طرح السكر بسعر 27
طرح السكر بسعر 27 جنيها

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح السكر عبر البورصة المصرية للسلع للقطاع الخاص بسعر 24 ألف جنيه لكل طن على أن تقوم شركات التعبئة بالقطاع الخاص تعبئته زنة واحد كيلو جرام وطرح للمواطنين ضمن مبادرة خفض الأسعار بسعر 27 جنيها للكيلو، وفق تصريحات الدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين لـ صدى البلد.

من جانبه أشاد أحمد رمزي أحد أصحاب شركات التعبئة المشاركين في طرح السكر بسعر 27 جنيها بالقاهرة في إطار مبادرة الحكومة والقطاع الخاص لخفض الأسعار بدور وزارة التموين والتجارة الداخلية  في توفير السكر المستورد لشركات القطاع الخاص بعد إحجام الشركات عن الاستيراد بسبب ارتفاع أسعار السكر عالميا.

وأضاف رمزي لـ صدى البلد أن المبادرة تتيح للشركات أصحاب السجل التجاري والبطاقة الضريبية التقدم للقيد بالبورصة المصرية للسلع والحصول على السكر بسعر تنافسي حوالي 24 ألف جنيه للطن مقابل الالتزام باعادة التعبئة زنة 1 كيلو جرام لطرحه للمواطنين بسعر 27 جنيها للكيلو.

أوضح رمزي أن هناك إقبالا كبيرا من جانب المواطنين على السكر بسعر 27 جنيها التي توفره وزارة التموين في مبادرة خفض الأسعار مقارنة بأسعار السكر خارج المبادرة المتفاوتة والتي تصل إلى 40 جنيها و50 جنيها للكيلو في بعض الأحيان.

أكد رمزي أن تعاون وزارة التموين والقطاع الخاص مثمر وفي صالح جميع الأطراف فكما يستفيد المواطن من مبادرة خفض الأسعار يستفيد القطاع الخاص من الإقبال على سلع المبادرة في تحقيق الربح مع الالتزام بأسعار المبادرة وهو دور القطاع الخاص الوطني في دعم جهود الدولة خلال ما يمر به العالم من ازمات مع تحقيق أرباح معقولة دون مغالاة.

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