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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة عبرية تكشف عن أزمة كبيرة بين نتنياهو ووزير دفاعه

نتنياهو وجالانت
نتنياهو وجالانت

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأحد، عن أزمة كبيرة في العلاقات بين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت.

ووفقا للصحيفة، فقد وبخ نتنياهو أمس جالانت عندما سئل عن سبب عقد الاثنين مؤتمرين صحفيين منفصلين. 

وقال نتنياهو إنه اقترح أن يعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا للصحفيين، لكن جالانت "قرر ما قرره" .

وقالت الصحيفة أن "هذه المرة اختار نتنياهو الظهور منفردا، ويزعم البعض أن هناك مجموعة متنوعة من الأسباب لذلك".

وأضافت الصحيفة أنه "في الليكود وحول نتنياهو، يوصف جالانت بأنه مشبوه للغاية منذ بعض الوقت.

وأوضحت أن العلاقة بين جالانت ونتنياهو في الفترة التي تلت 7 أكتوبر تشبه إلى حد ما العلاقة بين نتنياهو وبين المدعى العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت في ذلك الوقت، عندما كان على رئيس الوزراء مواصلة العمل مع ماندلبليت بالتعاون أثناء تقديم لائحة الاتهام".

وبحسب الصحيفة فإنه "في حالة غالانت، فإن نفس نظرية الانقلاب المشتبه بها التي تحدث عنها يائير لابيد علنا ​​لا تتقدم خلف الكواليس، ولكن حتى هنا يتم تحديد جالانت باعتباره المشتبه به الرئيسي المحتمل".

وفي هذا السياق، يقولون إنه إذا هناك مرشح بديل سيحاول الإطاحة بنتنياهو، فهو وزير الدفاع.

وأوضحت الصحيفة أنه ليس هناك ما يشير إلى أن هذا سيحدث بالفعل، لافته إلى أن من حول نتنياهو يزعمون أن جالانت نفسه يحاول تمييز نفسه عن نتنياهو.

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