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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية: تواصل إقبال الناخبين على اللجان في 121 دولة ثالث أيام التصويت

الناخبون المصريون
الناخبون المصريون حول العالم

أكدت وزارة الخارجية متابعة سير العملية الانتخابية خلال اليوم الثالث والأخير لـ أيام التصويت من خلال غرفة عمليات الوزارة والتي تغطي كافة اللجان الفرعية.

وأوضح السفير أحمد ابوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير ادارة الدبلوماسية العامة، اليوم الأحد، إن عملية الاقتراع في جميع دول العالم تستمر لليوم الثاني على التوالي لانتخابات الرئاسة المصرية 2024 في الخارج بجميع مقرات السفارات والقنصليات المصرية، وسط إقبال من جانب الجاليات المصرية على ممارسة حقهم الدستوري.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن عملية الاقتراع في جميع السفارات والقنصليات المصرية حول العالم تستمر اليوم الثالث على التوالي لانتخابات الرئاسة المصرية 2024 .

وأشار السفير أحمد أبوزيد، إلى أن عملية الانتخاب تسير وسط إقبال من جانب الجاليات المصرية على ممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا متابعة غرفة عمليات وزارة الخارجية سير العملية الانتخابية في كافة اللجان الفرعية.

وحسب التوقيتات الدولية، فإن اللجنة الفرعية في نيوزيلندا، أول لجنة تفتح أبوابها للناخبين المصريين، فيما تعد الدائرة الانتخابية في لوس انجلوس الأمريكية، آخر اللجان الانتخابية التي تغلق أبوابها في ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024.

ونشرت وزارة الخارجية على حسابها لقطات من السفارات و القنصليات المصرية في دبي - سراييفو - بغداد - لوس انجلوس - باريس - هيوستن - بودابست - هراري - ويندهوك - مسقط - بلجراد - الدوحة - أبو ظبي 
 

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