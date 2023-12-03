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رئيس التحرير
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برلمان

رئيس زراعة الشيوخ: إقبال المصريون بالخارج على المشاركة بالانتخابات يؤكد وعيهم بالتحديات

عبد السلام الجبلى،
عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ

قال المهندس عبد السلام الجبلى،  رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، مشاهد مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، تؤكد حجم الإقبال الكبير علي التصويت في الانتخابات، الأمر الذى يؤكد وعى المصريين في الخارج بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية لاختيار الرئيس المناسب للبلاد في تلك المرحلة الصعبة التي تواجه فيها البلاد تحديات كبيرة عالمية وإقليمية.

وأضاف الجبلي في تصريحات له اليوم، : أن مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، تختلف عن تصويت المصريين بالداخل، نظرا للتحديات الكبيرة التى تواجههم  مثل تحمل المسافات الكبيرة التى يقطعها المصريين بالخارج من أجل الوصول إلي مقار السفارات والقنصليات، وهو ما يؤكد عزيمة وإرادة المصريين بالخارج في القيام بدورهم تجاه الوطن بهدف الحفاظ على الاستقرار الذى تشهده البلاد حاليا.

وأوضح الجبلي، أن النجاح في إجراء الانتخابات الرئاسية، وسط مشاركة كبيرة، يمكن البلاد من مواصلة مسيرة التنمية والانجازات، متابعا، أن حجم الإنجازات التى شهدتها البلاد في السنوات الماضية برئاسة الرئيس السيسي، لم تشهدها أى دولة أخرى تعرضت لتلك التحديات التى تواجه مصر، وهو ما يتطلب بذل الجهود للحفاظ علي تلك الإنجازات.

وأكد النائب عبد السلام الجبلي، أهمية استكمال المصريين بالداخل، تلك الصورة المشرفة في الانتخابات الرئاسية في أيام التصويت بالداخل ١٠-١٢ ديسمبر، لاستكمال إجراءات الانتخابات الرئاسية في شكل يعبر عن حرص المصريين علي ممارسة دورهم وواجبهم الوطنى تجاه وطنهم.

الانتخابات الرئاسية المصريين بالخارج الرئيس السيسي الانجازات النائب عبد السلام الجبلي

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