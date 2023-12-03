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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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من أول حلقة| القصة الكاملة لإيقاف ريهام سعيد ومنع ظهورها على التلفزيون.. تفاصيل

ريهام سعيد
ريهام سعيد

إيقاف ريهام سعيد.. تصدرت الإعلامية ريهام سعيد تريندات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مجددًا، وذلك عقب عرض الحلقة الأول من برنامجها "هي وصبايا الخير" عبر قناة "هي"، لتثير أنباء إيقاف الإعلامية ريهام سعيد من قبل نقابة الإعلاميين جدلاً عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

إيقاف ريهام سعيد

وقرر طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، وقف الإعلامية ريهام سعيد عن ممارسة العمل الإعلامي لحين انتهاء التحقيق معها.

وقال سعدة في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، إن قرار إيقاف ريهام سعيد جاء لحين الانتهاء من التحقيقات بشأن الشكوى المقدمة من قناة الشمس.

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