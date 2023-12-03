بلحن يا "بنت السلطان".. مطربة إسرائيلية تثير الجدل..اعرف التفاصيل كاملة

منذ اندلاع الحرب الدامية لغزة، انتشرت العديد من الأغاني التي دعت إلى قتل وإبادة أهالي غزة وقد تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمغنية إسرائيلية أثار الجدل وذلك أثناء غنائها أمام عدد كبير من جنود الجيش الإسرائيلي، متمنية خلال غنائها الموت لرئيس الجناح السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، وجميع أهالي غزة.



وقد ظهرت المغنية الإسرائيلية والتي تدعى rinatbar في المقطع، وهي تغني لحن أشهر أغنيات للمطرب الشعبي المصري أحمد عدوية، وذلك بكلمات باللغة العبرية، قائلة قبل أن تبدأ في الغناء هذا موجه من كل قلبي، بحب كبير جدا.. لك يا يحيى السنوار".

أما عن كلمات الأغنية فهي تقول "يا يحيى السنوار.. ليتك تموت غداً.. مع نصر الله وجميع أهل غزة".

على الجانب الآخر قد لاقى مقطع الفيديو انتشاراً واسعاً وذلك عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إذّ تحوّل الأمر لمادة ساخرة من سرقة المطربة لحن أغنية عربية شهيرة وقديمة.