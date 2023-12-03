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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

«شباب الخارج»: السيسى سخر إمكانيات الدولة لخدمة أبناء الجاليات المصرية

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

أكد اتحاد شباب المصريين بالخارج، برئاسة الدكتور محمود حسين، أن المصريين بالخارج أبهروا العالم بالمشاركة التاريخية في انتخابات الرئاسة، وأثبتوا للجميع أن الشعب المصري ملتف حول قيادته السياسية.

وقال شريف النسيري، عضو اتحاد شباب المصريين بالخارج بالمملكة العربية السعودية، إن الجالية المصرية قدمت ملحمة وطنية كبيرة علي مدار اليومين الماضيين، وما زالوا مستمرين لليوم الثالث علي التوالي في ضرب اروع المثل في المشاركة الإيجابية لرسم مستقبل الوطن.

وأوضح النسيري، في تصريحات صحفية اليوم، الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سخر جميع إمكانيات الدولة لتحقيق جميع مطالب المصريين بالخارج، وهو الاهتمام الذي لم نشاهده في عهد أي رئيس سابق، متابعا: "الرئيس السيسي منح ملف المصريين بالخارج قبلة الحياة".

وشدد على أهمية استكمال المصريين بالداخل، تلك الصورة المشرفة في الانتخابات الرئاسية في أيام التصويت بالداخل 10 - 12 ديسمبر، لاستكمال إجراءات الانتخابات الرئاسية في شكل يعبر عن حرص المصريين علي ممارسة دورهم وواجبهم الوطنى تجاه وطنهم.

تحاد شباب المصريين بالخارج الدكتور محمود حسين الرئيس عبدالفتاح السيسي المملكة العربية السعودية الجالية المصرية

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