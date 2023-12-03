«شباب الخارج»: السيسى سخر إمكانيات الدولة لخدمة أبناء الجاليات المصرية

أكد اتحاد شباب المصريين بالخارج، برئاسة الدكتور محمود حسين، أن المصريين بالخارج أبهروا العالم بالمشاركة التاريخية في انتخابات الرئاسة، وأثبتوا للجميع أن الشعب المصري ملتف حول قيادته السياسية.

وقال شريف النسيري، عضو اتحاد شباب المصريين بالخارج بالمملكة العربية السعودية، إن الجالية المصرية قدمت ملحمة وطنية كبيرة علي مدار اليومين الماضيين، وما زالوا مستمرين لليوم الثالث علي التوالي في ضرب اروع المثل في المشاركة الإيجابية لرسم مستقبل الوطن.

وأوضح النسيري، في تصريحات صحفية اليوم، الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سخر جميع إمكانيات الدولة لتحقيق جميع مطالب المصريين بالخارج، وهو الاهتمام الذي لم نشاهده في عهد أي رئيس سابق، متابعا: "الرئيس السيسي منح ملف المصريين بالخارج قبلة الحياة".

وشدد على أهمية استكمال المصريين بالداخل، تلك الصورة المشرفة في الانتخابات الرئاسية في أيام التصويت بالداخل 10 - 12 ديسمبر، لاستكمال إجراءات الانتخابات الرئاسية في شكل يعبر عن حرص المصريين علي ممارسة دورهم وواجبهم الوطنى تجاه وطنهم.