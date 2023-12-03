فوضى بوسط أوروبا.. عاصفة ثلجية تضرب ألمانيا وناقوس الخطر يدق أبواب النمسا وسويسرا|فيديو

جلب تساقط الثلوج الكثيف الفوضى إلى أجزاء من جنوب ألمانيا، مع حظر حركة الطيران والسكك الحديدية في عاصمة ولاية بافاريا ميونيخ.

وتشهد العديد من المناطق في ألمانيا تساقطا كثيفا للثلوج ودرجات حرارة متجمدة لعدة أيام.

ووفقا للتنبؤات الجوية، من المتوقع أن تكون أكبر كميات من الثلوج يوم السبت في ألغوي في جنوب بافاريا، مع توقعات أخرى للسقوط 30-40 سم.

ومن المتوقع أن تهدأ تدريجيا في فترة ما بعد ظهر اليوم، الأحد.

وقد طلبت السلطات الألمانية من السكان البقاء في المنزل من أجل سلامتهم.

وقد تم إيقاف جميع الرحلات الجوية في مطار ميونيخ أمس، السبت، بعد أن ألقت عاصفة شتوية الثلوج في جميع أنحاء جنوب ألمانيا وأجزاء من النمسا وسويسرا وجمهورية التشيك، ما أثر على السفر في جميع أنحاء المنطقة.

وبعد تعليق جميع الرحلات الجوية لأول مرة حتى ظهر أمس، السبت، قال مطار ميونيخ في وقت لاحق إنه سيظل مغلقا حتى الساعة 6 صباح اليوم، الأحد.

وقال المتحدث باسم المطار إن 760 رحلة جوية قد تأثرت. وسقط أكثر من 40 سنتيمترا (16 بوصة) من الثلوج بين عشية وضحاها من الجمعة إلى السبت.

كما أعلنت مطارات أخرى في المنطقة، بما في ذلك العاصمة المالية السويسرية، زيورخ، عن حالات التأخير والإلغاء المتعلقة بالطقس.

كما أعلنت السكك الحديدية الوطنية الألمانية أن القطارات من وإلى المحطة المركزية في ميونيخ توقفت أيضا، ونصح الركاب بتأخير رحلاتهم أو إعادة توجيهها.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن بعض الركاب في ميونيخ ومدينة أولم القريبة قضوا ليلة الجمعة في القطارات بسبب التوقف.

وفي ميونيخ، قالت هيئة النقل المحلية إنه لم تعمل أي حافلات أو ترام من بعد ظهر يوم السبت، وتأثرت أيضا بعض خطوط مترو الأنفاق والقطارات الإقليمية أيضا بالطقس.

وبدورها، قالت شركة المرافق بايرنويرك لوكالة الأنباء الألمانية إن الأشجار المتساقطة تركت "الآلاف" من الناس بدون كهرباء في جميع أنحاء ولاية بافاريا.

كما أعلن مسئولو الدوري الألماني أنه تم إلغاء مباراة كرة قدم بين بايرن ميونيخ واتحاد برلين، والتي كان من المقرر أن تعقد بعد ظهر يوم السبت في ميونيخ.

وقالت الشرطة في بافاريا، المنطقة الواقعة شمال غرب ميونيخ، إنها استجابت لـ 350 حادثا تتعلق بالثلوج والجليد بين ليلة الجمعة وأوائل السبت، أدى بعضها إلى إصابات طفيفة إلى متوسطة.

النمسا وسويسرا يدقان ناقوس الخطر

وفي النمسا وسويسرا، دفع تساقط الثلوج المسئولين إلى دق ناقوس الخطر بشأن الانهيارات الثلجية.

ورفعت مقاطعتا تيرول وفورارلبرج في غرب النمسا تحذيرات الانهيار الجليدي إلى ثاني أعلى مستوى بعد أن تلقت المنطقة ما يصل إلى 50 سنتيمترا (20 بوصة) من الثلج بين عشية وضحاها.

وقالت شركة السكك الحديدية النمساوية بعد ظهر يوم السبت إن مساحات مختلفة من طرقها في جميع أنحاء البلاد قد أغلقت بسبب العاصفة.

إغلاق الطرق في التشيك

وفي جمهورية التشيك، تم إغلاق الطريق السريع الرئيسي وبعض الطرق الأخرى لساعات، وواجهت القطارات ووسائل النقل العام تأخيرات وإلغاءات، وكانت هناك أكثر من 15000 أسرة بدون كهرباء.

وكان الطريق السريع الرئيسي D1 الذي يربط العاصمة براغ بثاني أكبر مدينة في برنو في طريق مسدود لساعات بعد حادث تسبب في توقف طويل للشاحنات يبلغ طوله 20 كيلومترا (12.4 ميلا). وضربت الاختناقات المرورية أيضا أجزاء أخرى من الطريق السريع بالإضافة إلى D5 الذي يربط براغ بألمانيا.

وكان عدد من القطارات عالية السرعة والإقليمية قد توقف في الجزء الجنوبي من البلاد، حيث لم تعمل القطارات العابرة للحدود من النمسا وألمانيا المجاورتين، وكان من المتوقع أن تظل بعض الطرق مغلقة حتى اليوم، الأحد.