إقبال ملحوظ للمصريين في أستراليا للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 | صور

نشرت وزارة الهجرة، على صفحتها الرسمية علو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، صورًا أظهرت إقبال المصريين بالخارج على لجان الاقتراع في أستراليا للتصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الخارجية متابعة سير العملية الانتخابية خلال اليوم الثالث والأخير لـ أيام التصويت من خلال غرفة عمليات الوزارة والتي تغطي كافة اللجان الفرعية.



وأوضح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير ادارة الدبلوماسية العامة، اليوم الأحد، أن عملية الاقتراع في جميع دول العالم تستمر لليوم الثاني على التوالي لانتخابات الرئاسة المصرية 2024 في الخارج بجميع مقرات السفارات والقنصليات المصرية، وسط إقبال من جانب الجاليات المصرية على ممارسة حقهم الدستوري.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن عملية الاقتراع في جميع السفارات والقنصليات المصرية حول العالم تستمر اليوم الثالث على التوالي لانتخابات الرئاسة المصرية 2024 .

وأشار السفير أحمد أبوزيد، إلى أن عملية الانتخاب تسير وسط إقبال من جانب الجاليات المصرية على ممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا متابعة غرفة عمليات وزارة الخارجية سير العملية الانتخابية في كافة اللجان الفرعية.

وحسب التوقيتات الدولية، فإن اللجنة الفرعية في نيوزيلندا، أول لجنة تفتح أبوابها للناخبين المصريين، فيما تعد الدائرة الانتخابية في لوس انجلوس الأمريكية، آخر اللجان الانتخابية التي تغلق أبوابها في ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024.