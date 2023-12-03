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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بوتكس وفيلر.. غادة عبد الرازق تكشف حقيقة خضوعها لعمليات التجميل

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، عن رأيها في عمليات التجميل وحقن البوتكس والفيلر، في الوجه، وسر نحافتها مؤخرا. 

وقالت غادة عبد الرازق في تصريحات تلفزيونية لبنانية لم تقم بحقن وجهها بالفيلر أو البوتكس في وجهها لأنها ممثلة وتحتاج تعبيرات الوجه كاملة. 

 

غادة عبد الرازق - حدث بالفعل

 من جهة أخرى، بدأت قناة "CBC"، العرض الأول الحصري لمسلسل "حدث بالفعل"، حيث تحمل الحكاية الأولى من المسلسل عنوان " ريش أبيض".

حكاية "ريش أبيض" تدور حول فريدة التي تفقد والدتها نتيجة اكتئاب حاد ويتزوج والدها لتعود مع والدها وزوجته الجديدة ثم تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد موت زوجة أبيها بسبب جرعة زائدة ودخولها مصحة لعلاج الإدمان.

القصة الثانية هي "قرض شخصي" وتدور حول حادث مروع يتسبب في اختفاء زوجة وطفله مما يثير شكوك الزوج في العاملين في إدارة المستشفى ومديرها ثم يُكتشف أن اختفاء الطفلة والزوجة وراءه جريمة.

"تحت الحزام" هي القصة الثالثة، وتدور حول أرملة ترفض الزواج بعد وفاة زوجها وتقرر العيش لأبنها، وتضحي بملذات الحياة لتربيته وسعادته، ثم تنقلب حياتها رأسًا على عقب عندما اختفت خطيبة ابنها قبل الفرح بأيام وتكتشف أن ماضيها هو السبب في ذلك.

أما القصة الرابعة من حدث بالفعل فتحمل اسم "كاملة" وهي تدور حول فتاة اسمها "كاملة" من حي فقير وأسرة بسيطة، هربت من المنزل وصارت من أكبر وأشهر عارضات الأزياء في الوطن العربي، لكن برغم كل نجاحها لازالت تعاني من عقدة الطفولة التي تسبب فيها والدها، حيث تبدأ في رؤية طفلة صغيرة تطاردها أينما تذهب ولا أحد يراها غيرها، كما أنها ترفض فكرة الارتباط، لتأخذ الأحداث منحنيات عديدة حول الشخصية وما تتعرض له.

القصة الخامسة "لو بعد حين"، تدور حول يسرا المذيعة المشهورة، التي تسعى للشهرة والثراء، وهي على علاقة جيدة جدًا بأهلها و لكن لا تمتلك الوقت لزيارتهم وتكتفي بمكالمة تليفونية يومًيا ولكن تنهار حياتها عند اختفاء والديه في أحداث مريبة وتبدأ يسرا وأختها سمر في رحلة البحث عنهما.

"حدث بالفعل" يضم مجموعة من النجوم منهم غادة عبدالرازق وماجد المصري وشيرين رضا ودينا الشربيني ومحمد أبو داوود ورنا رئيس وكريم فهمي وبسمة وسينتيا خليفة وأحمد عبدالله محمود وبسنت حاتم وفادي النجار وسلمى أبو ضيف وخالد أنور وآخرين، وهو من تأليف فادي النجاروإخراج محمد هشام الرشيدي. 

المسلسل مكون من 15 حلقة مقسمة لـ 5 حكايات، هي (ريش أبيض - قرض شخصي - تحت الحزام -  كاملة - لو بعد حين)، ويذاع في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة CBC العامة، بينما يبث في الحادية عشر مساء على قناة CBC دراما.

غادة عبد الرازق الفنانة غادة عبد الرازق عمليات التجميل البوتكس الفيلر

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