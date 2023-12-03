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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حجازي يعلن استعداده للعودة إلى المباريات بعد فترة غيابه

احمد حجازي
احمد حجازي

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن عودة المدافع المصري أحمد حجازي للمباريات بعد فترة غياب طويلة بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك


وكتب أحمد حسن: "أحمد حجازي: أصبحت جاهزا للعودة للمباريات تماما.. أسعد لحظات حياتي عندما أشارك.. ومتعطش بشدة بعد فترة غيابي الطويلة".

وأشارت شبكة "TEAMtalk" إلى اهتمام أربعة أندية إنجليزية، وهي بيرنلي وشيفيلد يونايتد وميدلسبره وكارديفسيتي، بالتعاقد مع حجازي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.
 

وأوضحت الشبكة أن حجازي أيضًا أصبح محط اهتمام كبير لفرق كبيرة في الدوري الإسكتلندي مثل سيلتيك ورينجرز. ورغم عدم حسم مستقبل حجازي بعد في اتحاد جدة، يظل اسمه محل اهتمام الأندية الأوروبية التي تسعى لتعزيز خطوطها الدفاعية.

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