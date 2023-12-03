فستان يكشف نحافتها .. حنان مطاوع تثير الجدل بظهورها | شاهد

شاركت الفنانة حنان مطاوع، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وأطلت حنان مطاوع، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الأسود ذا تصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت حنان مطاوع، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها

وإليكم صور حنان مطاوع