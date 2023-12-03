هولندا تلغي عشرات الرحلات الجوية من أمستردام بسبب تساقط الثلوج

أعلنت الخطوط الجوية الهولندية اليوم، الأحد، عشرات رحلات الطائرات من وإلى مطار سخيبول في أمستردام بسبب تساقط ثلوج من المتوقع أن تصل إلى هولندا اليوم.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أفاد الموقع الإلكتروني لمطار سخيبول، نحو منتصف الأحد، بإلغاء حوالي 150 رحلة قادمة ومغادرة.



وقالت الخطوط الجوية الملكية الهولندية (كيه.إل.إم)، المستخدم الرئيسي للمطار، لوكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) إنها ألغت 65 رحلة متجهة إلى أوروبا في فترة العصر والمساء.

وفي ألمانيا، جلب تساقط الثلوج الكثيف الفوضى إلى أجزاء من جنوب ألمانيا، مع حظر حركة الطيران والسكك الحديدية في عاصمة ولاية بافاريا ميونيخ. وتشهد العديد من المناطق في ألمانيا تساقطا كثيفا للثلوج ودرجات حرارة متجمدة لعدة أيام.

ووفقا للتنبؤات الجوية، من المتوقع أن تكون أكبر كميات من الثلوج يوم السبت في ألغوي في جنوب بافاريا، مع توقعات أخرى للسقوط 30-40 سم.

وتم إيقاف جميع الرحلات الجوية في مطار ميونيخ أمس، السبت، بعد أن ألقت عاصفة شتوية الثلوج في جميع أنحاء جنوب ألمانيا وأجزاء من النمسا وسويسرا وجمهورية التشيك، ما أثر على السفر في جميع أنحاء المنطقة.