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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مشاركة واسعة من الجالية المصرية بلوس أنجلوس في انتخابات الرئاسة المصرية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أعرب المشاركون من الجالية المصرية في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية عن سعادتهم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، مؤكدين أن مشاركتهم في التصويت بالانتخابات الرئاسية واجب وطني، داعين المصريين للذهاب إلى السفارات والقنصليات المصرية من أجل الإدلاء بأصواتهم.

وقال أحد القساوسة: "نحن في عُرس وفرح لكل المصريين، نتحدث عن واجب وطني، لأن مصر أمنا، ورغم وجودنا في المهجر إلا أن انتماءها وجذورنا وقلبنا ومشاعرنا تتابع ما يحدث في مصر، وبالتالي، فإن مصر عندما تحتاجنا يجب أن نكون موجودين، ومصر تحتاج إلى قيادة حكيمة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية".

يتنافس في الانتخابات 4 مرشحين

وقالت مواطنة مصرية: "مصر وطن يعيش فينا ولا نعيش فيه فقط، وبالتالي، فإن كل مواطن مصريه عليه الإدلاء بصوته وندعي الله أن يختار الأصلح".

و فتحت سفارة مصر في الولايات المتحدة الأمريكية أبوابها في تمام الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لاستقبال الناخبين من الجالية المصرية لممارسة حقهم الانتخابي في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

وكانت السفارة المصرية في الولايات المتحدة عملت على توفير التسهيلات كافة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية في ثالث يوم من أعمال التصويت التي تستمر ثلاثة أيام تبدأ في تمام الساعة 9 صباحا وتنتهي في الساعة 9 مساء.

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي «النجمة»، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه «الشمس»، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه «النخلة»، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه «السلم».

الانتخابات الانتخابات الرئاسية لوس أنجلوس الولايات المتحدة الامريكية القنصليات المصرية

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